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Новости и слухи «Дом-2»: Нелли Ермолаева показала лицо своего сына, а Романец раскритиковала жизнь эскортниц

Героинями последних новостей и слухов из «Дома-2» стали Нелли Ермолаева и Виктория Романец.

Так молодая мама, Нелли Ермолаева в течение пяти месяцев срывала личико своего новорожденного сына Мирона, но недавно решила показать его широкой публике.

Новости и слухи «Дом-2»: Нелли Ермолаева показала лицо своего сына, а Романец раскритиковала жизнь эскортниц

Правда, судить о внешности малыша сложно, так как на опубликованном снимке Мирону всего 7 дней.

Экс-участница телестрйоки Виктория Романец решила вести авторскую колонку на интернет-сайте «СтарХИт».

Первой темой Виктории стали девушки, оказывающие эскорт-услуги. Романец осудила их поведение и пожалела, что им приходится зарабатывать средства таким образом.

Новости и слухи «Дом-2»: Нелли Ермолаева показала лицо своего сына, а Романец раскритиковала жизнь эскортниц

При этом Виктория обратила внимание, что лично она научилась содержать себя без помощи мужчин. 28-летняя уроженка Украины сумела закрепиться в российской столице, приобрела таунхауз в элитном поселке Подмосковья и вышла замуж за Антона Гусева.

В размышлениях об эскортницах, Романец разделила их на две категории: одни гордятся своим занятием, другие – стыдятся.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:18
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