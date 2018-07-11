Новости и слухи «Дом-2»: Нелли Ермолаева показала лицо своего сына, а Романец раскритиковала жизнь эскортниц

Так молодая мама, Нелли Ермолаева в течение пяти месяцев срывала личико своего новорожденного сына Мирона, но недавно решила показать его широкой публике.Правда, судить о внешности малыша сложно, так как на опубликованном снимке Мирону всего 7 дней.Экс-участница телестрйоки Виктория Романец решила вести авторскую колонку на интернет-сайте «СтарХИт».Первой темой Виктории стали девушки, оказывающие эскорт-услуги. Романец осудила их поведение и пожалела, что им приходится зарабатывать средства таким образом.При этом Виктория обратила внимание, что лично она научилась содержать себя без помощи мужчин. 28-летняя уроженка Украины сумела закрепиться в российской столице, приобрела таунхауз в элитном поселке Подмосковья и вышла замуж за Антона Гусева.В размышлениях об эскортницах, Романец разделила их на две категории: одни гордятся своим занятием, другие – стыдятся.