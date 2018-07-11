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Жозе Моуринью назвал чемпионат мира 2018 в России потрясающим

Главный тренер британского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями от проходящего в России чемпионата мира.

Жозе Моуринью назвал чемпионат мира 2018 в России потрясающим

«Чемпионат мира потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные», - отметил португальский специалист.

Наставник «МЮ» подчеркнул, что в основном у всех гостей ЧМ-2018 прекрасное настроение. Также появился и дух честной игры, когда звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду помог Эдинсону Кавани, а также когда японцы убирали мусор в раздевалке и на трибунах.

Моуринью признался, что был рад побывать в России, а также ощутить все эти чувства мундиаля.

«Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира», — передает слова португальца «RT на русском».

Жозе Моуринью назвал чемпионат мира 2018 в России потрясающим
 
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Общество / Спорт / Культура
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:18
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