Жозе Моуринью назвал чемпионат мира 2018 в России потрясающим

«Чемпионат мира потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные», - отметил португальский специалист.

«Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира», — передает слова португальца «RT на русском».

Наставник «МЮ» подчеркнул, что в основном у всех гостей ЧМ-2018 прекрасное настроение. Также появился и дух честной игры, когда звезда мадридского «Реала» Криштиану Роналду помог Эдинсону Кавани, а также когда японцы убирали мусор в раздевалке и на трибунах.Моуринью признался, что был рад побывать в России, а также ощутить все эти чувства мундиаля.