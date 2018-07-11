Александра Артемова намекнула на то, что они с Кристиной Ослиной беременны

Публикация от Компания BEAUTY INSIDE (@artemovasasha1) 2 Июл 2018 в 1:09 PDT

И первым делом молодой человек решил порадовать себя хорошим развлечением, ведь на Сейшелах нет ни одного ночного клуба или караоке-бара, не говоря уже о кинотеатрах и других подобных заведений. Поэтому вместе с Кристиной Ослиной, с которой он живет несколько лет, встретился со старыми друзьями – Евгением Кузиным и Александрой Артемовой.Ребята отправились в караоке и, судя по многочисленным Stories, которые они выкладывали на своих страницах в Instagram, исполнили практически весь репертуар 90-х.Однако пользователей соцсети привлекли совсем не вокальные данные бывших звезд реалити-шоу, а комментарии Саши, которые она оставила под их совместным фото на странице у Андрея.Данный вопрос вызвал массу обсуждений. Многие решили, что Артемова имела ввиду беременность, в которой ее подозревают уже несколько месяцев. Некоторые предположили, что речь идет о свадьбе, однако это не может быть секретом для Саши, поскольку вся страна видела, как они с Женей отмечали свою роспись.Теперь поклонники экс-участников практически не сомневаются в том, что в ближайшем будущем Черкасов и Кузин станут отцами, но все равно ждут от них официального признания в этом.