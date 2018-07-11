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Александра Артемова намекнула на то, что они с Кристиной Ослиной беременны

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущий Андрей Черкасов уже вернулся из Острова любви, где на протяжении месяца проводил Лобные места и решал проблемы своих подопечных.

И первым делом молодой человек решил порадовать себя хорошим развлечением, ведь на Сейшелах нет ни одного ночного клуба или караоке-бара, не говоря уже о кинотеатрах и других подобных заведений. Поэтому вместе с Кристиной Ослиной, с которой он живет несколько лет, встретился со старыми друзьями – Евгением Кузиным и Александрой Артемовой.

Александра Артемова намекнула на то, что они с Кристиной Ослиной беременны

Ребята отправились в караоке и, судя по многочисленным Stories, которые они выкладывали на своих страницах в Instagram, исполнили практически весь репертуар 90-х.

Однако пользователей соцсети привлекли совсем не вокальные данные бывших звезд реалити-шоу, а комментарии Саши, которые она оставила под их совместным фото на странице у Андрея.

Александра Артемова намекнула на то, что они с Кристиной Ослиной беременны

Данный вопрос вызвал массу обсуждений. Многие решили, что Артемова имела ввиду беременность, в которой ее подозревают уже несколько месяцев. Некоторые предположили, что речь идет о свадьбе, однако это не может быть секретом для Саши, поскольку вся страна видела, как они с Женей отмечали свою роспись.

Теперь поклонники экс-участников практически не сомневаются в том, что в ближайшем будущем Черкасов и Кузин станут отцами, но все равно ждут от них официального признания в этом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:01
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