Александра Гобозова раскритиковали за свисающий живот
«Долгожитель» популярного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов сумел удивить поклонников, опубликовав коллаж из своих изображений в разные годы жизни.
Фото 14-летней давности, где Саша предстал в армейской форме с обнаженным торсом, поклонники похвалили и назвали его красавчиком.
«Красавчиком стал! Молодец», «Оказывается фигурка-то у всех хорошая, если не жраааать все подряд», «Тело красивое, молодец!», – написали в фолловеры.
Тогда как сравнительно недавний снимок Гобозова со свисающим животом вызвал у подписчиков отвращение и множество критических замечаний. Хейтеры отметили, что на его грудь можно уже покупать лифчик, а в целом он похож на поросенка.
Сейчас Александр Гобозов вернул былые формы и удивляет фанатов «кубиками» на животе.
Не обошлось и без скептиков, которые посетовали на то, что заниматься своей фигурой легко, когда на счет капает гонорар от продюсеров проекта.
Фото 14-летней давности, где Саша предстал в армейской форме с обнаженным торсом, поклонники похвалили и назвали его красавчиком.
«Красавчиком стал! Молодец», «Оказывается фигурка-то у всех хорошая, если не жраааать все подряд», «Тело красивое, молодец!», – написали в фолловеры.
Тогда как сравнительно недавний снимок Гобозова со свисающим животом вызвал у подписчиков отвращение и множество критических замечаний. Хейтеры отметили, что на его грудь можно уже покупать лифчик, а в целом он похож на поросенка.
Сейчас Александр Гобозов вернул былые формы и удивляет фанатов «кубиками» на животе.
Не обошлось и без скептиков, которые посетовали на то, что заниматься своей фигурой легко, когда на счет капает гонорар от продюсеров проекта.