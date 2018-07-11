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Александра Гобозова раскритиковали за свисающий живот

«Долгожитель» популярного реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов сумел удивить поклонников, опубликовав коллаж из своих изображений в разные годы жизни.

Фото 14-летней давности, где Саша предстал в армейской форме с обнаженным торсом, поклонники похвалили и назвали его красавчиком.

Александра Гобозова раскритиковали за свисающий живот

«Красавчиком стал! Молодец», «Оказывается фигурка-то у всех хорошая, если не жраааать все подряд», «Тело красивое, молодец!», – написали в фолловеры.

Тогда как сравнительно недавний снимок Гобозова со свисающим животом вызвал у подписчиков отвращение и множество критических замечаний. Хейтеры отметили, что на его грудь можно уже покупать лифчик, а в целом он похож на поросенка.

Александра Гобозова раскритиковали за свисающий живот

Сейчас Александр Гобозов вернул былые формы и удивляет фанатов «кубиками» на животе.

Не обошлось и без скептиков, которые посетовали на то, что заниматься своей фигурой легко, когда на счет капает гонорар от продюсеров проекта.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:58
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