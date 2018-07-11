Александра Гобозова раскритиковали за свисающий живот

Фото 14-летней давности, где Саша предстал в армейской форме с обнаженным торсом, поклонники похвалили и назвали его красавчиком., – написали в фолловеры.Тогда как сравнительно недавний снимок Гобозова со свисающим животом вызвал у подписчиков отвращение и множество критических замечаний. Хейтеры отметили, что на его грудь можно уже покупать лифчик, а в целом он похож на поросенка.Сейчас Александр Гобозов вернул былые формы и удивляет фанатов «кубиками» на животе.Не обошлось и без скептиков, которые посетовали на то, что заниматься своей фигурой легко, когда на счет капает гонорар от продюсеров проекта.