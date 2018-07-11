Степан Меньщиков планирует купить для своей бывшей жены и детей квартиру

«Степан планирует покупать квартиры: одну для себя, другую для нас. Конечно, это жилье будет оформлено не на меня, а на него, он собственник. Но это не имеет значение – главное, чтобы дети были обеспечены», - сообщила Евгения.

«Степа живет в Ивантеевке, думаю, мне будет комфортно. Сейчас мои основные дела – дети, я редко выезжаю в центр. Понятное дело, что дочка пока еще очень маленькая, поэтому со мной, а сын сможет чаще ночевать у него, и я не буду волноваться», - сообщила девушка.

Тем не менее, сразу после того, как супруги разъехались по разным квартирам, Степан пообещал, что не оставит своих детей и будет помогать им как финансово, так и принимать активное участие в воспитании.С тех пор прошел уже почти год, и за это время бывшие возлюбленные сумели наладить друг с другом отношения. Более того, совсем скоро они будут жить рядом.По ее словам, на данный момент и она, и экс-супруг живут на съемных квартирах в разных концах города, из-за чего дети редко видятся с отцом. После переезда эта проблема решится сама собой.Шамаева призналась, что Меньщиков просил ее переехать поближе в течении всего года, но она противилась. Однако, когда увидела, что Ваня и Варвара хотят чаще видеть папу, то все-таки приняла предложение.Что касается воссоединения со Степаном, то Евгения в этом вопросе продолжает быть категоричной. На данный момент кроме благополучия детей ее ничего не волнует, хотя видит, что бывший муж был бы не против попробовать все с начала.