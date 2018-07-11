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Жозе Моуринью рассказал о самой потрясающей черте ЧМ-2018

Легендарный футбольный наставник Жозе Моуринью рассказал о том, что больше всего тронуло его на проходящем чемпионате мира в России.

Жозе Моуринью рассказал о самой потрясающей черте ЧМ-2018

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился размышлениями на эту тему с RT, отметив, что в течение всего мундиаля команды на поле демонстрируют слишком много эмоций.

«Кадры, когда Хосе Мария Хименес плачет по ходу матча с Францией — это очень сильные кадры. Он плакал от предчувствия поражения. Такое бывает только тогда, когда сердца переполнены. Это потрясающая черта чемпионата мира», — подчеркнул Моуринью.

Португальский специалист также рассказал, что слезы и эмоции это не что иное, как настоящие искренние чувства спортсменов, выступающих не только за деньги. Однако, Моуринью добавил, что все должно быть  в меру.

Жозе считает, что чрезмерная эмоциональность может привести к потере контроля над игрой.

Напоминаем, что сборная Франции накануне вышла в финал ЧМ-2018 по футболу, одержав победу над сборной Бельгии со счетом 1:0. Единственным голом отметился Самюэль Юмтити.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:19
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