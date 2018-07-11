Жозе Моуринью рассказал о самой потрясающей черте ЧМ-2018

«Кадры, когда Хосе Мария Хименес плачет по ходу матча с Францией — это очень сильные кадры. Он плакал от предчувствия поражения. Такое бывает только тогда, когда сердца переполнены. Это потрясающая черта чемпионата мира», — подчеркнул Моуринью.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился размышлениями на эту тему с RT, отметив, что в течение всего мундиаля команды на поле демонстрируют слишком много эмоций.Португальский специалист также рассказал, что слезы и эмоции это не что иное, как настоящие искренние чувства спортсменов, выступающих не только за деньги. Однако, Моуринью добавил, что все должно быть в меру.Жозе считает, что чрезмерная эмоциональность может привести к потере контроля над игрой.Напоминаем, что сборная Франции накануне вышла в финал ЧМ-2018 по футболу, одержав победу над сборной Бельгии со счетом 1:0. Единственным голом отметился Самюэль Юмтити.