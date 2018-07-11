Из квартиры погибшей Полины Лобановой украли 3 миллиона рублей и брендовые вещи

«Когда сестра пришла забирать вещи из квартиры Поли, то не нашла ни полушубка за 500 тысяч рублей, ни пальто за 120 тысяч. Бесследно исчезли брендовые вещи, дорогие наушники, часы. Но самое главное – пропали наличные. У нее было больше трех миллионов рублей», - рассказала Татьяна Графова, с которой Полина очень тесно общалась после ухода с телепроекта.

Однако ни сестра, ни подруга не верят в то, что Полина по собственному желанию приняла наркотик, поскольку она была спортсменкой и не имела вредных привычек.А вчера стало известно о том, что из дома Лобановой пропали дорогие вещи и крупная сумма денег наличными.По ее словам, подруга планировала приобрести автомобиль, но не успела отнести деньги в банк.На вопрос о том, от куда у Лобановой такая крупная сумма, Таня ответила, что точно не знает, но думает, что Полина их либо долгое время откладывала, либо получила в качестве наследства после смерти родственников.Также Графова призналась, что вместе с сестрой подруги Василисой готова пойти на все, лишь бы узнать, что же действительно случилось с Лобановой в ту злополучную ночь.Девушки уже встречались с адвокатом и обсудили все подробности. Кроме того, им удалось выяснить, что скорая помощь приезжала к Полине дважды – констатировать смерть и в клуб, когда ей только стало плохо. Тогда экс-участницу предлагали госпитализировать, но кто-то из ее компании отказался.Загадкой для Василисы и Тани остается и поведение соседки Полины – Камиллы. Она полностью отказывается давать какие-либо комментарии, хотя имела очень тесный контакт с Лобановой и могла бы рассказать что-то важное.