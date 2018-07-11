«Богиню фотошопа» «русскую Ким Кардашьян» Анастасию Квитко высмеяли за попытку увеличить ягодицы

Хейтеры назвали в комментариях «русскую Ким Кардашьян» «богиней фотошопа» за попытку заузить талию и расширить бедра.В результате фигура девушки получилась несуразной и непропорциональной.Отметим, что пользователи очень внимательно следят за публикациями Квитко и уже не единожды ловили ее на неумелом использовании фоторедактора и огромном желании «приукрасить» свою фигуру.Напомним, что Анастасия Квитко решила «переплюнуть» свою зарубежную коллегу Ким Кардашьян по размерам «пятой точки», и имеет почти 9 млн подписчиков, которые являются почитателями ее «талантов» и неустанно осыпают выдающиеся части тела модели комплиментами.