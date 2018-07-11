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«Богиню фотошопа» «русскую Ким Кардашьян» Анастасию Квитко высмеяли за попытку увеличить ягодицы

Модель мужских журналов русского происхождения Анастасию Квитко очередной раз уличили в чрезмерном использовании фоторедактора.

Хейтеры назвали в комментариях «русскую Ким Кардашьян» «богиней фотошопа» за попытку заузить талию и расширить бедра.

«Богиню фотошопа» «русскую Ким Кардашьян» Анастасию Квитко высмеяли за попытку увеличить ягодицы

В результате фигура девушки получилась несуразной и непропорциональной.

Отметим, что пользователи очень внимательно следят за публикациями Квитко и уже не единожды ловили ее на неумелом использовании фоторедактора и огромном желании «приукрасить» свою фигуру.

«Богиню фотошопа» «русскую Ким Кардашьян» Анастасию Квитко высмеяли за попытку увеличить ягодицы

Напомним, что Анастасия Квитко решила «переплюнуть» свою зарубежную коллегу Ким Кардашьян по размерам «пятой точки», и имеет почти 9 млн подписчиков, которые являются почитателями ее «талантов» и неустанно осыпают выдающиеся части тела модели комплиментами.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:44
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