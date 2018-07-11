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Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в том, что она лишает сыновей детства

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь призналась, что ее взгляды на воспитание и развитие детей поменялись и теперь она намерена усиленно обучать их английскому языку.

В Instagram Дарьи появился рекламный пост, где она предлагает своим подписчикам курсы по изучению английского языка для детей.

Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в том, что она лишает сыновей детства

При этом она похвасталась, что ее старший сын Артем уже вовсю осваивает иностранный язык, разговаривает простыми фразами и даже «недавно ужин на всех в ресторане по-английски заказал».

Пынзарь отметила, что не хотела отнимать у своих сыновей детство и нагружать их «развивашками», но после переезда в Турцию поняла, что без английского не обойтись. В ближайшем будущем Дарья намерена подключить к изучению иностранного языка и младшего сына Давида.

Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в том, что она лишает сыновей детства

«Знаете неважно, где живешь, хотя бы один иностранный в жизни нужен, как ни крути. Ведь сразу столько новых возможностей открывается. Как мама мамам - советую!», - написала Даша.

Мнение фолловеров разделилось и некоторые из них отметили, что дети Пынзарей будут лишены обычного детства, а также указали на то, что Давид и по-русски едва разговаривает, так что обучать еще и английскому его пока рано.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:48
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