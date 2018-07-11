Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в том, что она лишает сыновей детства

В Instagram Дарьи появился рекламный пост, где она предлагает своим подписчикам курсы по изучению английского языка для детей.При этом она похвасталась, что ее старший сын Артем уже вовсю осваивает иностранный язык, разговаривает простыми фразами и даже «недавно ужин на всех в ресторане по-английски заказал».Пынзарь отметила, что не хотела отнимать у своих сыновей детство и нагружать их «развивашками», но после переезда в Турцию поняла, что без английского не обойтись. В ближайшем будущем Дарья намерена подключить к изучению иностранного языка и младшего сына Давида., - написала Даша.Мнение фолловеров разделилось и некоторые из них отметили, что дети Пынзарей будут лишены обычного детства, а также указали на то, что Давид и по-русски едва разговаривает, так что обучать еще и английскому его пока рано.