"Заряженную" Skoda Kodiaq RS оснастят 240-сильным дизельным мотором

Новый кроссовер наделили двухлитровым дизельным турбодвигателем Volkswagen Tiguan на 240 л.с. Новая Skoda Kodiaq RS в базовой версии оборудуется полным приводом. Авто оснастят усиленной тормозной системой, роботизированной перенастроенной трансмиссией, адаптивной подвеской, спортивными элементами в интерьере, новыми дисками колёс, аэродинамическим обвесом. Skoda через два года планирует выпустить первый электрокар. Им будет новый кроссовер, в модельном ряду размещающийся между Karoq, а также Kodiaq. Основой нового авто выступает архитектура MEB. Специалисты Volkswagen её разработали специально для выпускаемых электрокаров.Skoda прототип данной версии привезла в прошлом году на Франкфуртский автосалон. Концептуальная версия Vision E имеет два электродвигателя, которые вместе генерируют 306 лошадиных сил.