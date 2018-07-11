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"Заряженную" Skoda Kodiaq RS оснастят 240-сильным дизельным мотором

Чешская марка Skoda в будущем планирует выпустить «заряженный» современный кроссовер Kodiaq с дизельным мотором на 240 л.с. В его названии появится приставка RS. Новую версию презентуют в рамках парижского автосалона текущей осенью.

"Заряженную" Skoda Kodiaq RS оснастят 240-сильным дизельным мотором


Новый кроссовер наделили двухлитровым дизельным турбодвигателем Volkswagen Tiguan на 240 л.с. Новая Skoda Kodiaq RS в базовой версии оборудуется полным приводом. Авто оснастят усиленной тормозной системой, роботизированной перенастроенной трансмиссией, адаптивной подвеской, спортивными элементами в интерьере, новыми дисками колёс, аэродинамическим обвесом. Skoda через два года планирует выпустить первый электрокар. Им будет новый кроссовер, в модельном ряду размещающийся между Karoq, а также Kodiaq. Основой нового авто выступает архитектура MEB. Специалисты Volkswagen её разработали специально для выпускаемых электрокаров.

Skoda прототип данной версии привезла в прошлом году на Франкфуртский автосалон. Концептуальная версия Vision E имеет два электродвигателя, которые вместе генерируют 306 лошадиных сил.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:40
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