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Максим Галкин предсказал результат сборной России на ЧМ год назад

Данное предсказание произошло на телешоу «Лучше всех». Участница программы отрывала у ромашки лепестки, а когда остался последний, на нем была надпись «1\4».

Максим Галкин предсказал результат сборной России на ЧМ год назад


В соцсети Максим Галкин принял решение рассказать фанатам удивительную историю, произошедшую год назад. Как оказалось, на программе «Лучше всех» он с участницей предсказал результат сборной России на ЧМ-2018 по футболу. Девочка отрывала у ромашки лепестки, на которых были надписи. Последним остался лепесток с надписью «1\4». Тогда это гадание было воспринято, как шутка над спортсменами. Юморист в доказательство своих слов обнародовал часть передачи. Под видео Галкин написал, что он с девочкой лучше осьминога Пауля.

Максим Галкин предсказал результат сборной России на ЧМ год назад


Данный видеоролик оценили свыше 92 тысяч подписчиков. В комментариях фолловеры просили юмориста на этом не останавливаться, так как у него хорошо получается предсказывать будущее.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:20
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