Максим Галкин предсказал результат сборной России на ЧМ год назад

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 8 Июл 2018 в 5:52 PDT

В соцсети Максим Галкин принял решение рассказать фанатам удивительную историю, произошедшую год назад. Как оказалось, на программе «Лучше всех» он с участницей предсказал результат сборной России на ЧМ-2018 по футболу. Девочка отрывала у ромашки лепестки, на которых были надписи. Последним остался лепесток с надписью «1\4». Тогда это гадание было воспринято, как шутка над спортсменами. Юморист в доказательство своих слов обнародовал часть передачи. Под видео Галкин написал, что он с девочкой лучше осьминога Пауля.Данный видеоролик оценили свыше 92 тысяч подписчиков. В комментариях фолловеры просили юмориста на этом не останавливаться, так как у него хорошо получается предсказывать будущее.