Алла Пугачева поговорила о своем возрасте и здоровье

Отечественная исполнительница песен Алла Пугачева накануне пообщалась с представителями СМИ на разные темы. В разговоре певица затронула тему своего возраста и здоровья. С возмущением Примадонна заявила, что она уже в возрасте и в последнее время перед сном у нее одна только мысль: «Проснуться бы». Алла Борисовна рассказала о браке с юмористом и шоуменом Максимом Галкиным. По словам певицы, с данными отношениями ей безумно повезло.Когда комик делал Примадонне предложение, артистка спросила у него, может ли она возле него спокойно стареть. Галкин, в свою очередь, ответил, «не бойся ничего». Только в этих отношениях Алла Пугачева поняла значение слова быть замужем.