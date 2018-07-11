АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 73.35 USD 62.44
Курс валют на 11.07.2018

Алла Пугачева поговорила о своем возрасте и здоровье

Впервые за десять лет Алла Пугачева дала большое интервью, в котором рассказала о своем возрасте и здоровье.

Алла Пугачева поговорила о своем возрасте и здоровье


Отечественная исполнительница песен Алла Пугачева накануне пообщалась с представителями СМИ на разные темы. В разговоре певица затронула тему своего возраста и здоровья. С возмущением Примадонна заявила, что она уже в возрасте и в последнее время перед сном у нее одна только мысль: «Проснуться бы». Алла Борисовна рассказала о браке с юмористом и шоуменом Максимом Галкиным. По словам певицы, с данными отношениями ей безумно повезло.

Алла Пугачева поговорила о своем возрасте и здоровье


Когда комик делал Примадонне предложение, артистка спросила у него, может ли она возле него спокойно стареть. Галкин, в свою очередь, ответил, «не бойся ничего». Только в этих отношениях Алла Пугачева поняла значение слова быть замужем.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 13:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Заряженную" Skoda Kodiaq RS оснастят 240-сильным
Максим Галкин предсказал результат сборной России
Алла Пугачева поговорила о своем возрасте и
Участника «Дома-2» Иосифа Оганесяна укусила собака
Московский каршеринг BelkaCar появится на
Новым лидером голосования «Участник месяца» стал
Ученые приступают к созданию нового российского
Новости и слухи «Дом-2»: Нелли Ермолаева показала
Жозе Моуринью назвал чемпионат мира 2018 в России
Российский умелец превратил версию Mercedes-Benz
Александра Артемова намекнула на то, что они с
Москве до 2021 года построят 380 км новых дорог
Александра Гобозова раскритиковали за свисающий
Моря и реки: В какой воде купаются россияне
Степан Меньщиков планирует купить для своей
Центробанк: Чистый отток капитала из России вырос
Жозе Моуринью рассказал о самой потрясающей черте
Ученые рассказали про возможность появления
Из квартиры погибшей Полины Лобановой украли 3
Пастор из США предсказал Апокалипсис от
«Богиню фотошопа» «русскую Ким Кардашьян»
Минсельхоз может возместить ОЗК разницу между
Успех коллекторов - с 2019 года им предоставили
В США стартуют реализации купе BMW 8 Series
Рассказы детей о прошлых жизнях стали
Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в том, что она
Генпрокуратура не нашла в словах Ксении Собчак об
Первый полуфинал ЧМ-2018: Франция обыгрывает
Российский Большой телескоп азимутальный снова
Huawei Honor Note 10 появился на Geekbench
Просмотреть все новости