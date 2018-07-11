Московский каршеринг BelkaCar появится на територии Сочи

Сочи для BelkaCar станет первым городом после российской столицы, где будет работать компания. Жителям Сочи предложат в рамках современного сервиса BelkaBlack премиальные авто Mercedes-Beanz. Минута аренды данных авто стоит от 14 руб. BelkaCar сообщила, что 12 июля запустит в Краснодарском крае каршеринг. Авто московского оператора доступны будут в Большом Сочи, на курорте «Роза Хутор», Красной Поляне. Расширение географии BelkaCar обуславливается массой соперников, которые работают в рамках московского рынка. Сочи эксперты рассматривают как гибкий рынок, где имеется масса клиентов из столицы, знающих компанию BelkaCar.В свою очередь представители столичного каршеринга YouDrive заявили также про перспективность Сочи совместно с Санкт-Петербургом. В городе-курорте РФ поминутная аренда может стать очень популярной, потому что там отдыхает много москвичей, которые привыкли к поминутной аренде авто. Специалисты считают, что не следует забывать, что Сочи выступает сезонным рынком, «стихающим» с окончанием лета.