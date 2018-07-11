Ученые приступают к созданию нового российского орбитального телескопа

В настоящее время наибольшую популярность имеет орбитальный телескоп «Кеплер», принадлежащий NASA, только согласно последней информации, в нем на исходе необходимое для работы топливо. Российскими специалистами ведется разработка проекта, связанного с производством телескопа «Спектр-УФ», запуск которого запланирован на 2024 год. Данное научное решение ученых Института астрономии РАН, предполагает создание в РФ нового орбитального телескопа в составе космической обсерватории, цель которых будет заключаться в поиске экзопланет.В планах экспертов оснащение центрf «Астрон-2» конструкцией большого прибора в комплексе с шестью маленькими, направленными на близлежащее космическое пространство. Ученые уверены, с помощью новой разработки будут открыты не только новые экзопланеты, но и получена информация о свойствах новых планетных систем, причем с точностью, которую не могут предоставить существующие приборы слежения. Одновременно будет уточнены параметры, связанные с пульсацией белых карликов и объектов, определенных как субкарлики с спектральными классами О и В. Проект представляется «прорывом» в области астрофизики. Полноценная его реализация запланирована учеными на период 2025 - 2035 годов.