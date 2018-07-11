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Российский умелец превратил версию Mercedes-Benz S500 в огромный внедорожник

Российский автолюбитель переделал версию седана Mercedes-Benz S500, сделав из него авто, способное преодолевать сложнейшее бездорожье. В рамках YouTube появилось видео, где подробно рассказывается про данный проект

Российский умелец превратил версию Mercedes-Benz S500 в огромный внедорожник


Илья Беляков решил переделать версию Mercedes-Benz S500 (W140) во внедорожник. Ряд деталей для авто взяли с военного ГАЗ-66. По словам автора проекта, на переделку авто ему потребовалось 3 года. Умелец встроил седан во внедорожник. У авто мотор сохранился оригинальный: пятилитровый V8 на 320 л.с. Вместе с мотором работает «автомат». Авто также получило тормозные суппорты от версии Volkswagen Touareg, внедорожную резину колёс Mickey Thompson 38 R20, роторы от DAF. Другие запчасти Беляков самостоятельно сделал непосредственно в своём гараже.



Внедорожный седан на основе Mercedes-Benz S500 является примечательным кенгурятником, а также защитными стальными листами на боках, крыльях, бамперах. Автор проекта пока не уточнял, сколько ему пришлось затратить для создания уникального авто.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 12:15
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