Загадочные смерти, разводы и измены: Громкие скандалы британской королевской семьи

Несмотря на попытки королевы Елизаветы II блюсти традиции, ее родственники зачастую оказываются героями нелицеприятных историй и скандалов.К примеру, в 1936 году новоиспеченный монарх Эдуард VIII, старший сын Георга V, отказался от престола ради любви к американке низкого происхождения Уоллис Симпсон.Несмотря на всевозможные слухи и противоречивую репутацию пары, супруги прожили вместе 35 лет, до самой смерти Эдуарда VIII.Однако скандалы не ограничились его неравным браком: в 1940 году распространились слухи о связи Эдуарда с Адольфом Гитлером, который вознамерился вернуть монарха на престол. Чтобы избежать этого, его брат Георг VI, выслал проблемного родственника на Багамы, где тот занял пост губернатора.Несмотря на стабильность 70-летнего брака самой королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, репутация последнего оказалась подмочена регулярными адюльтерами.Самым знаменитым скандалом пожалуй можно считать брак принца Чарльза с Дианы Спенсер, на котором настоял именно Филипп. Однако этот союз не принес счастья супругам и закончился вначале разводом, а затем и трагической смертью самой «леди Ди».Последним скандалом в монаршей семье можно назвать женитьбу принца Гарри на темнокожей актрисе-американке Меган Маркл, которая состоялась в мае 2018 года.