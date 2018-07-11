Москве до 2021 года построят 380 км новых дорог

Представители Стройкомплекса Москвы передают, ссылаясь на слова столичного заместителя мэра по вопросам градостроительства, что в Москве, а также Подмосковье собираются до конца 2021 года проложить примерно 380 км дорог. В регионе должны также построить около 100 новых мостов, эстакад, тоннелей. Марат Хуснуллин - заместитель мэра, назвал строительство дорог важнейшим шагом для развития Москвы, а также транспортного её узла. По словам чиновника, в район, где построят новую дорогу, привлекают инвестиции для строительства домов и развития инфраструктуры.В Москве с 2011 года восстановили 700 км дорог. Это составляет 16 процентов от всей эксплуатируемой дорожной сети в столице. В городе также открыли 199 различных транспортных конструкций, пешеходных переходов. Также ремонтные работы проводили на 9 вылетных магистралях, 14 развязках на МКАД.