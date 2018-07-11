АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Человек является гибридом пришельцев и приматов из-за 90 лишних органов в теле
EUR 73.35 USD 62.44
Курс валют на 11.07.2018

Москве до 2021 года построят 380 км новых дорог

Московские власти собираются построить новые дороги, тоннели, эстакады, мосты. Данные элементы появятся в Москве, а также Московской области.

Москве до 2021 года построят 380 км новых дорог


Представители Стройкомплекса Москвы передают, ссылаясь на слова столичного заместителя мэра по вопросам градостроительства, что в Москве, а также Подмосковье собираются до конца 2021 года проложить примерно 380 км дорог. В регионе должны также построить около 100 новых мостов, эстакад, тоннелей. Марат Хуснуллин - заместитель мэра, назвал строительство дорог важнейшим шагом для развития Москвы, а также транспортного её узла. По словам чиновника, в район, где построят новую дорогу, привлекают инвестиции для строительства домов и развития инфраструктуры.

В Москве с 2011 года восстановили 700 км дорог. Это составляет 16 процентов от всей эксплуатируемой дорожной сети в столице. В городе также открыли 199 различных транспортных конструкций, пешеходных переходов. Также ремонтные работы проводили на 9 вылетных магистралях, 14 развязках на МКАД.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александра Артемова намекнула на то, что они с
Москве до 2021 года построят 380 км новых дорог
Александра Гобозова раскритиковали за свисающий
Моря и реки: В какой воде купаются россияне
Степан Меньщиков планирует купить для своей
Центробанк: Чистый отток капитала из России вырос
Жозе Моуринью рассказал о самой потрясающей черте
Ученые рассказали про возможность появления
Из квартиры погибшей Полины Лобановой украли 3
Пастор из США предсказал Апокалипсис от
«Богиню фотошопа» «русскую Ким Кардашьян»
Минсельхоз может возместить ОЗК разницу между
Успех коллекторов - с 2019 года им предоставили
В США стартуют реализации купе BMW 8 Series
Рассказы детей о прошлых жизнях стали
Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в том, что она
Генпрокуратура не нашла в словах Ксении Собчак об
Первый полуфинал ЧМ-2018: Франция обыгрывает
Российский Большой телескоп азимутальный снова
Huawei Honor Note 10 появился на Geekbench
"АвтоВАЗ" до конца 2019 года продолжит выпускать
Northrop Grumman собирается создать истребитель
Загадочные смерти, разводы и измены: Громкие
Человек является гибридом пришельцев и приматов
Ольга Бузова впала в детство после рождения
Израильские ученые нашли на дне Тивериадского
Lifan продала таксопаркам 2 000 авто
Продажи индийского кроссовера на базе Land Rover
Человечеством с древних времен управляли силы из
Жительницы Грозного устроили драку на детской
Просмотреть все новости