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Ольга Бузова впала в детство после рождения ребенка у Костенко и Тарасова

Мы уже сообщали, что бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов стал отцом во второй раз.

Нынешняя жена спортсмена Анастасия Костенко родила ему дочку. Сама же Бузова не вынесла такой новости и впала в детство.

Ольга Бузова впала в детство после рождения ребенка у Костенко и Тарасова

После появления информации о том, что Анастасия родила Тарасову девочку, Ольга опубликовала у себя в Инстаграме видеоролик, на котором девушка спустилась по скале к морю. Разумеется, такое видео Ольга Бузова прокомментировала.

«Я счастлива, что несмотря на свой жизненный опыт, я не теряю свою искреннюю и порой детскую непосредственность, и умею радоваться мелочам», - подписывает пост знаменитость.

Тут же многие пользователи сети решили, что так Бузова хочет отвлечься о новости, что ее бывший муж стал очередной раз папой, а также от того, что она сама наследника или наследницу подарить Тарасову так и не смогла.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:45
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