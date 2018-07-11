Ольга Бузова впала в детство после рождения ребенка у Костенко и Тарасова

«Я счастлива, что несмотря на свой жизненный опыт, я не теряю свою искреннюю и порой детскую непосредственность, и умею радоваться мелочам», - подписывает пост знаменитость.

Нынешняя жена спортсмена Анастасия Костенко родила ему дочку. Сама же Бузова не вынесла такой новости и впала в детство.После появления информации о том, что Анастасия родила Тарасову девочку, Ольга опубликовала у себя в Инстаграме видеоролик, на котором девушка спустилась по скале к морю. Разумеется, такое видео Ольга Бузова прокомментировала.Тут же многие пользователи сети решили, что так Бузова хочет отвлечься о новости, что ее бывший муж стал очередной раз папой, а также от того, что она сама наследника или наследницу подарить Тарасову так и не смогла.