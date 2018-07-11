Моря и реки: В какой воде купаются россияне

В ходе расследования экологов в области экологической безопасности водоемов в стране было выявлено немало случаев преступного отношения властей. Например, в конце июня в Челябинске Следком открыл уголовное дело по поводу сброса ртути, это произошло на реке Миасс. В результате была отравлена вода и владельцы дачных участков в ее пойме, пострадала и земля. Виталий Курятников, начальник управления Росприроднадзора подтвердил факт этого преступления - содержание ядовитого металла превышено в 29 раз, продуктов переработки нефти - в 10,1 раз, фенола — в 7,1 раз.На тяжелую ситуацию с экологией жалуются жители Тверской области — в реках течет коричневая вода с отвратительным запахом. Промышленными стоками уничтожена фауна и флора рек протекающих через город Бежецк. Не лучшая ситуация и в Крыму, где количество самовольных свалок на территории полуострова за последние годы выросло в сотни раз, а стоки вытекающие в море из городской канализации Ялты, например, до сих пор не очищаются.