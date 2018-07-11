Татьяна Африкантова намерена «выбить» долг у Андрея Чуева

Если сначала мужчина обещал рассчитаться с бывшей пассией, то потом Андрей заявил что эти деньги ушли на общие расходы и он ничего Марине не должен.Африкантова-младшая делала безуспешные попытки вернуть честно заработанные деньги, однако не помогла даже расписка, оставленная Чуевым.Однако на днях вернуть долг вызвалась энергичная родительница Марины – Татьяна Владимировна. Женщина решила подать исковое заявление в суд и провести экспертизу расписки, тем самым вынудив Андрея Чуева заплатить по долгам.Впрочем, поклонники телестройки не уверены, что старания Африкантовой-старшей увенчаются успехом.