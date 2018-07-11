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Татьяна Африкантова намерена «выбить» долг у Андрея Чуева

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» помнят, что расставшись с Мариной Африкантовой, Андрей Чуев остался должен ей внушительную сумму денег, которые до сих пор так и не вернул.

Если сначала мужчина обещал рассчитаться с бывшей пассией, то потом Андрей заявил что эти деньги ушли на общие расходы и он ничего Марине не должен.

Татьяна Африкантова намерена «выбить» долг у Андрея Чуева

Африкантова-младшая делала безуспешные попытки вернуть честно заработанные деньги, однако не помогла даже расписка, оставленная Чуевым.

Татьяна Африкантова намерена «выбить» долг у Андрея Чуева

Однако на днях вернуть долг вызвалась энергичная родительница Марины – Татьяна Владимировна. Женщина решила подать исковое заявление в суд и провести экспертизу расписки, тем самым вынудив Андрея Чуева заплатить по долгам.

Татьяна Африкантова намерена «выбить» долг у Андрея Чуева

Впрочем, поклонники телестройки не уверены, что старания Африкантовой-старшей увенчаются успехом.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:35
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