Татьяна Африкантова намерена «выбить» долг у Андрея Чуева
Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» помнят, что расставшись с Мариной Африкантовой, Андрей Чуев остался должен ей внушительную сумму денег, которые до сих пор так и не вернул.
Если сначала мужчина обещал рассчитаться с бывшей пассией, то потом Андрей заявил что эти деньги ушли на общие расходы и он ничего Марине не должен.
Африкантова-младшая делала безуспешные попытки вернуть честно заработанные деньги, однако не помогла даже расписка, оставленная Чуевым.
Однако на днях вернуть долг вызвалась энергичная родительница Марины – Татьяна Владимировна. Женщина решила подать исковое заявление в суд и провести экспертизу расписки, тем самым вынудив Андрея Чуева заплатить по долгам.
Впрочем, поклонники телестройки не уверены, что старания Африкантовой-старшей увенчаются успехом.
Если сначала мужчина обещал рассчитаться с бывшей пассией, то потом Андрей заявил что эти деньги ушли на общие расходы и он ничего Марине не должен.
Африкантова-младшая делала безуспешные попытки вернуть честно заработанные деньги, однако не помогла даже расписка, оставленная Чуевым.
Однако на днях вернуть долг вызвалась энергичная родительница Марины – Татьяна Владимировна. Женщина решила подать исковое заявление в суд и провести экспертизу расписки, тем самым вынудив Андрея Чуева заплатить по долгам.
Впрочем, поклонники телестройки не уверены, что старания Африкантовой-старшей увенчаются успехом.