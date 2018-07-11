Центробанк: Чистый отток капитала из России вырос в 2018 году более чем на 20%

После введения точечных апрельских санкций США против чиновников правительства Дмитрия Медведева, бизнесменов и компаний с ними связанных -существенно выросло "бегство иностранного капитала" из России. Только с начала года рост составил 23%; если за полугодие 2017 года денег вывели чуть менее $15 млрд, то теперь - почти $18 млрд.Центробанк связывает это с падением спроса на "иностранные деньги" со стороны российских бизнесменов. Однако эксперты считают, что такое положение привело к выводу более $100 млрд с начала 2014 года. Это отрицательно сказалось на финансовой системе страны, экономике и на уровне жизни россиян - о чем говорят все эксперты. Также Владимир Путин отметил, что количество бедняков достигло рекордной цифры - до 21 млн человек.