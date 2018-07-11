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У экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова родилась вторая дочь

Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко стали родителями, и фанаты их семьи поспешили поздравить их с рождением дочери.

Для экс-супруга Ольги Бузовой новорожденная уже второй ребенок, а для Анастасии девочка стала долгожданным первенцем.

У экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова родилась вторая дочь

Малышка родилась 10 июля в одном из престижных роддомов Москвы, и первым поделился радостным событием счастливый отец.

Тарасов поблагодарил жену за чудо, которое свершилось 10.07.2018., а немногим позже на связь с поклонниками вышла и счастливая мамочка.

У экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова родилась вторая дочь

Анастасия полюбила девочку, так только узнала о ее существовании и писала в своем Instagram, что «чем ближе час Х, тем тяжелее», а все мысли посвящены лишь встрече с малышкой.

У экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова родилась вторая дочь

Пользователи отметили, что возможно с рождением дочери в жизни Дмитрия Тарасова закончится «черная полоса» и эта дата превратится в яркое событие нынешнего лета.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:35
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