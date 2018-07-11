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Минсельхоз может возместить ОЗК разницу между ценой продажи и закупки зерна в Госфонд

Следующий год станет наиболее благоприятным для трейдеров сельхозпродукции - они, возможно, смогут получать компенсации из бюджета за выкуп зерна у хозяйств. Такое постановление внесено в правительство Дмитрия Медведева на рассмотрение. Наибольшие права в этом вопросе получит Минсельхоз.

Минсельхоз со следующего года, возможно, будет возмещать разницу между стоимостью проданной из интервенционного фонда сельскохозпродукции и стоимостью ее приобретения. Этот лоббистский проект постановления правительства Дмитрия Медведева появился на портале правительства.

Минсельхоз может возместить ОЗК разницу между ценой продажи и закупки зерна в Госфонд


Если проект вступит в силу, то чиновники Минчельхоза получат полные права на распоряжение бюджетными деньгами и правом принятия решений по реализации запасов интервенционного фонда. При этом они будут определять кому компенсировать затраты на выкуп у хозяйств зерна, а кому нет. В настоящее время функции госагента выполняет ОЗК (Объединенная зерновая компания).
 
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Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 10:30
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