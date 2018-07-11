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Ученые рассказали про возможность появления первых аминокислот до Большого взрыва

Учеными Института системной биологии США, совместно с Будапештским университетом Венгрии, проведены исследования, на основании которых специалисты заявили, что образование аминокислот, являющихся основой для белков, произошло сразу после Большого взрыва.

Данное событие ориентировочно свершилось после рождения Вселенной, по истечении примерно миллиард лет. При этом до возникновения жизни на Земле еще надо было ждать 8-9 миллиардов лет. Данный период отмечен, как период сверхновых и первых звезд.

Ученых давно волнует ответ на вопрос о появлении жизни на Земле, а еще большая загадка - что предшествовало ей. Известны предположения о сформировании на планете изначально простых организмов, последствия которых выявляются и сегодня в ходе астрономических наблюдений. Приоткрыть завесу тайн пытались ученые с середины XX века. Первые опыты Стэнли Миллера и Гарольда Юри смогли повторить раннюю Землю, а также условия возможного зарождения жизни, взяв за основу воду, метан, водород и аммиак для органических соединений. В то время эксперименты попали под жесткую критику, но уже никто не отрицал, что в полностью неживой среде могут появиться сложные вещества.
Ученые рассказали про возможность появления первых аминокислот до Большого взрыва


Новое исследование ученых решает вопрос возникновения первых аминокислот. Для этого изучены имеющиеся сведения о Большом взрыве, сформированы модели развития Вселенной, пересмотрена теория образования молекул. Как результат, исследователи определили время начала образования соединений, по предварительным данным, образование первых молекул началось примерно 12,8 миллиардов лет назад, а время возникновения аминокислот произошло еще после 165 миллионов лет.

Удалось доказать, во Вселенной действительно распространены необходимые для формирования жизни соединения. Так же, результаты позволяют утверждать, что появления всего живого на Земле могло и не начинаться с аминокислот и подобных веществ. Предположения ученых основано на том, что все секреты возникновения жизни скрываются в процессах взаимодействия и постхимической эволюции отдельно взятых молекулярных семейств, на основании этого есть повод для продолжения экспериментов.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:00
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