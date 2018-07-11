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Успех коллекторов - с 2019 года им предоставили доступ к биометрическим данным россиян

Эксперты финансового рынка поздравили коллекторов с очередным успехом - с 2019 года их лоббисты в Госдуме добились разрешения для "выбивальщиков долгов" пользоваться ЕБС (Единой биометрической системой).

Сотрудничество банковской системы с полукриминальным коллекторским "бизнесом" выходит на новую стадию. Начиная со следующего года часть биометрических данных станет основой идентификации должника для "выбивальщика долговых обязательств". С января 2019 года они смогут пользоваться ЕБС (Единой биометрической системой) и начнут идентифицировать должников по голосу и по фото лица. ЕБС заработала 1 июля 2018 года, когда начался отбор изображений лиц и голосовых звуков клиентов в местных отделениях.

Успех коллекторов - с 2019 года им предоставили доступ к биометрическим данным россиян


По данным Минфина, в настоящее время "плохих кредитных денег" (когда заемщик не платит долг более 3-х месяцев) в стране не менее 11,5 трлн рублей и эта категория долговых обязательств граждан постоянно растет из-за обнищания населения. Одновременно увеличились выплаты по стране ипотеки, что еще более усугубляет ситуацию на финансовом рынке, когда россияне не смогут выплатить не только "тело" кредита, но и проценты по долговым обязательствам.
 
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Добавил: Valeriy Сегодня, 10:15
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