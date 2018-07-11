Первый полуфинал ЧМ-2018: Франция обыгрывает Бельгию

Первый тайм следует назвать «временем защитников». Французы располагают превосходной линией нападения (Жиру-Мбаппе-Гризманн), однако первые 45 минут полуфинала никто из этой «святой троицы», на которую молятся миллионы живущих в пятой республике, себя не проявил. Гризманн бил крайне неточно, Мбаппе лишь раз попытался улизнуть от беков «красных дьяволов», а Жиру заслужил нелестный эпитет от Кристофа Дюгарри. Чемпион -1998 глубокомысленно заметил, что с таким форвардом, как Жиру, мундиаль французам не выиграть…Ещё более скромно вёл себя на поле единственный выдвинутый вперёд нападающий сборной Бельгии: Лукаку в первый раз получил сферу в штрафной «трёхцветных» лишь на последних секундах первого тайма! Зато главную опасность у чужих ворот создавали те, кто должен по идее защищать собственные – защитники. Если уж вспоминать убойные моменты в первые 45 минут игры, то нельзя не упомянуть хитрый удар с разворота бека Алдервейрелда – Льорис дотянулся. Также не забудем и выход к воротам соперника Павара – французский защитник пытался низом послать круглого в сетку, однако Куртуа среагировал и отбил сферу ногой!Едва секундная стрелка на часах главного арбитра уругвайца Куньи проделала семь кругов во второй половине встречи, как «трёхцветные» открыли счёт. Угловой на 52-й минуте подавал Гризманн, а на ближней штанге поборолся в воздухе… Кто? Конечно, защитник сборной Франции. Самюэль Умтити в борьбе с Феллаини головой направил мяч над руками беспомощного Куртуа! 1:0. Как же этот гол похож на мяч, забитый бельгийцами в четвертьфинале в ворота сборной Бразилии! Сдалась ли сборная Бельгии? Нет, но из неё словно «выпустили воздух». Футболисты в синей форме будто обнесли штрафную Льориса каменной стеной. А если какой-либо шальной «выстрел» и долетал до «рамки» французов, то на последнем рубеже являл собой верх вратарской невозмутимости кипер сборной Франции. Так на 81-й минуте Льорис отразил мощнейший удар Азара.Король и королева Бельгии, присутствовавшие на полуфинальном матче, не увидели в исполнении своих подданных даже финального штурма. Как же грамотно провели синие последние мгновения встречи – они атаковали! Гризманн и Толиссо дважды пробивали из убойных позиций в уже добавленные Куньей шесть минут. Бельгийцы должны быть благодарны Куртуа за то, что не проиграли крупно. А где же знаменитая атака «красных дьяволов»? Она съедена с потрохами! Теперь мэру Брюсселя, изобразившему мем с мальчиком, писающим на бразильца Неймара, впору «перенаправить струю» символа Бельгии на линию нападения собственной команды…Национальная сборная «трёхцветных» прервала длиннющую беспроигрышную серию бельгийцев и вышла в финал ЧМ-2018. Соперник французских футболистов определится завтра в противостоянии команд Англии и Хорватии.