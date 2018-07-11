Тренер сборной Хорватии просит поддержки российских болельщиков

"Завтра мы ждём поддержки в том числе и от российских болельщиков, это ещё одна мотивация для нас", — говорит тренер хорватов.

"Разберитесь со своим нацистом, а потом будем разговаривать о поддержке", "Уважаемый Златко Далич! Вас поддерживать никто не будет, пока в команде находится Домагой Вида. Ему место в Раде с Петром Порошенко, а не на поле. Такие как он должны быть изгнаны из футбола навсегда! Политику и футбол никогда мешать не надо", "Ясно, что это далеко не шутка, как представлял всё это игрок с крысиной наружностью", - довольно жестко комментируют российские болельщики.

Златко также благодарит Россию за гостеприимство и отмечает, что сборная Хорватии будет всегда тепло вспоминать эти недели на чемпионате мира.Напомним, после того как сборная Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла сборную России, произошел скандал из-за провокационных высказываний игроков команды Огнена Вукоевича и Домагоя Виды. На видеоролике, который появился после игры, Домагой Вида произнес нацистский лозунг: "Слава Украине", а член команды Вукоевич сказал, что посвящает эту победу киевскому "Динамо".Комментаторы в социальных сетях уже отмечают, что поддерживать Хорватию никто не хочет.