Тренер сборной Хорватии просит поддержки российских болельщиков
Тренер сборной Хорватии Златко Далич очень надеется, что российские болельщики поддержат его команду в полуфинале мундиаля.
Златко также благодарит Россию за гостеприимство и отмечает, что сборная Хорватии будет всегда тепло вспоминать эти недели на чемпионате мира.
Напомним, после того как сборная Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла сборную России, произошел скандал из-за провокационных высказываний игроков команды Огнена Вукоевича и Домагоя Виды. На видеоролике, который появился после игры, Домагой Вида произнес нацистский лозунг: "Слава Украине", а член команды Вукоевич сказал, что посвящает эту победу киевскому "Динамо".
Комментаторы в социальных сетях уже отмечают, что поддерживать Хорватию никто не хочет.
Златко также благодарит Россию за гостеприимство и отмечает, что сборная Хорватии будет всегда тепло вспоминать эти недели на чемпионате мира.
"Завтра мы ждём поддержки в том числе и от российских болельщиков, это ещё одна мотивация для нас", — говорит тренер хорватов.
Напомним, после того как сборная Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла сборную России, произошел скандал из-за провокационных высказываний игроков команды Огнена Вукоевича и Домагоя Виды. На видеоролике, который появился после игры, Домагой Вида произнес нацистский лозунг: "Слава Украине", а член команды Вукоевич сказал, что посвящает эту победу киевскому "Динамо".
Комментаторы в социальных сетях уже отмечают, что поддерживать Хорватию никто не хочет.
"Разберитесь со своим нацистом, а потом будем разговаривать о поддержке", "Уважаемый Златко Далич! Вас поддерживать никто не будет, пока в команде находится Домагой Вида. Ему место в Раде с Петром Порошенко, а не на поле. Такие как он должны быть изгнаны из футбола навсегда! Политику и футбол никогда мешать не надо", "Ясно, что это далеко не шутка, как представлял всё это игрок с крысиной наружностью", - довольно жестко комментируют российские болельщики.
Спорт
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:50