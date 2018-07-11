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Модель нового стратосферного самолета запотентована ОКБ Мясищева

Модель нового стратосферного самолета планируется поставить на вооружение российской армии. Данный аппарат включает возможности последних технологий от разработчиков ОКБ Мясищева. Как сообщают официальные представители, конструкция самолета позволяет ему летать даже в стратосфере.

Как рассказал Мясищев Александр Архипович, генеральный конструктор ОКБ, дозвуковой самолет М-60, представляет одну из последних разработок конструкторов. Так же известно, что советскими конструкторами создавалась машина с таким же названием, так же планировалось, что это будет межконтинентальный бомбардировщик с ядерным двигателем на борту.
Модель нового стратосферного самолета запотентована ОКБ Мясищева


Советским конструкторам не удалось довести до конца разработку. Но ей суждено было воплотиться, под таким же названием, только уже от российских специалистов и которой уже пройдены необходимые испытания. Так же сообщается, что максимальная скорость М-60 достигает 0,8 маха, или в эквиваленте - 850 километров в час.

Самолет планируют использовать в качестве грузопассажирского транспорта или в роли самолета-разведчика. На его борту могут находиться одновременно 400 человек, включая экипаж. Оснащен самолет несущим фюзеляжем, прямым крылом, при этом двигатели его расположены над верхней частью машины.

Помимо прочего, конструктивная особенность М-60 выражена поперечным сечением планера, дающего возможность размещения негабаритных грузов. Представителями министерства обороны РФ уже рассмотрены возможности разработки, рассматривается принятие ее на вооружение.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 04:00
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