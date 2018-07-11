Модель нового стратосферного самолета запотентована ОКБ Мясищева

Как рассказал Мясищев Александр Архипович, генеральный конструктор ОКБ, дозвуковой самолет М-60, представляет одну из последних разработок конструкторов. Так же известно, что советскими конструкторами создавалась машина с таким же названием, так же планировалось, что это будет межконтинентальный бомбардировщик с ядерным двигателем на борту.Советским конструкторам не удалось довести до конца разработку. Но ей суждено было воплотиться, под таким же названием, только уже от российских специалистов и которой уже пройдены необходимые испытания. Так же сообщается, что максимальная скорость М-60 достигает 0,8 маха, или в эквиваленте - 850 километров в час.Самолет планируют использовать в качестве грузопассажирского транспорта или в роли самолета-разведчика. На его борту могут находиться одновременно 400 человек, включая экипаж. Оснащен самолет несущим фюзеляжем, прямым крылом, при этом двигатели его расположены над верхней частью машины.Помимо прочего, конструктивная особенность М-60 выражена поперечным сечением планера, дающего возможность размещения негабаритных грузов. Представителями министерства обороны РФ уже рассмотрены возможности разработки, рассматривается принятие ее на вооружение.