По словам подруги, Полина Лобанова скончалась из-за 19-летнего сына местного олигарха

Однако лишь сейчас стало известно имя человека, которого подозревают в причастности к смерти девушки. Им оказался 19-летний Иван. По словам подруги Полины, именно он в ту роковую ночь подсунул Лобановой запрещенные препараты.Причем молодой человек в разговоре с полицией, прибывшей на место происшествия, сознался в содеянном.Тем не менее, как утверждает бывшая звезда телестройки Татьяна Графова, которая тесно общалась с Полиной, Иван может избежать наказания, поскольку является сыном влиятельного человека.