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По словам подруги, Полина Лобанова скончалась из-за 19-летнего сына местного олигарха

Несколько дней назад стало известно о том, что 20-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Полина Лобанова скончалась из-за острой сердечной недостаточности, вызванной распитием алкоголя и употреблением наркотических препаратов.

Однако лишь сейчас стало известно имя человека, которого подозревают в причастности к смерти девушки. Им оказался 19-летний Иван. По словам подруги Полины, именно он в ту роковую ночь подсунул Лобановой запрещенные препараты.

По словам подруги, Полина Лобанова скончалась из-за 19-летнего сына местного олигарха

Причем молодой человек в разговоре с полицией, прибывшей на место происшествия, сознался в содеянном.

Тем не менее, как утверждает бывшая звезда телестройки Татьяна Графова, которая тесно общалась с Полиной, Иван может избежать наказания, поскольку является сыном влиятельного человека.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 21:01
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