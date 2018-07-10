По словам подруги, Полина Лобанова скончалась из-за 19-летнего сына местного олигарха
Несколько дней назад стало известно о том, что 20-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Полина Лобанова скончалась из-за острой сердечной недостаточности, вызванной распитием алкоголя и употреблением наркотических препаратов.
Однако лишь сейчас стало известно имя человека, которого подозревают в причастности к смерти девушки. Им оказался 19-летний Иван. По словам подруги Полины, именно он в ту роковую ночь подсунул Лобановой запрещенные препараты.
Причем молодой человек в разговоре с полицией, прибывшей на место происшествия, сознался в содеянном.
Тем не менее, как утверждает бывшая звезда телестройки Татьяна Графова, которая тесно общалась с Полиной, Иван может избежать наказания, поскольку является сыном влиятельного человека.