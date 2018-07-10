Франция – Бельгия: известны стартовые составы на полуфинал ЧМ-2018

Через каких-то полчаса игра состоится в Санкт-Петербурге.Сборная Бельгии: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли, Феллайни, Витсель, Дембеле, Азар, Де Брёйне, Лукаку.Сборная Франции: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.Напомним, полуфинал чемпионата мира, который проходит в России начинается в 21:00 по московскому времени. А завтра в это же время во втором полуфинале сойдутся сборная Англии и сборная Хорватии.