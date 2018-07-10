Впервые за 10 лет Нюша приняла решение сделать паузу в своей карьере

Российская автор песен и певица Нюша недавно призналась, что скоро станет матерью первенца. На раннем сроке беременности многие поклонники уже заметили округлившийся живот знаменитости, но она продолжала выступать. Из-за этого фанаты звезды решили, что выступать исполнительница песен будет до родов. Но недавно под публикации в социальной сети певица призналась, что в первый раз за десять лет сделает маленькую паузу. При этом исполнительница песен подчеркнула, что перерыв касается только гастролей, а не творческой деятельности.Артистка прямо не написала, что она прекратила гастроли из-за беременности, однако многие поклонники поняли это, как контекст. Они пожелали Нюше во время декрета хорошо отдохнуть и вернуться к работе с новыми силами.