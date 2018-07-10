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Людмилу Максакову осудили фанаты за жизнь на широкую ногу

Поклонников артистки Людмилы Максаковой не устроили очень дорогие походы в ресторан.

Людмилу Максакову осудили фанаты за жизнь на широкую ногу


Фанаты Людмилы Максаковой осудили актрису за роскошную жизнь. Поводом для обсуждения послужило фото, на котором изображена семидесятисемилетняя артистка, обедающая в ресторане. Автор снимка заявила, что в ресторане, в котором обедала Максакова, любит трапезничать патриарх Кирилл. При этом блюдо, выбранное актрисой, стоит более шести тысяч рублей. Однако некоторые поклонники Максаковой стали ее защищать, заявив, что она имеет право на такие почести.

Людмилу Максакову осудили фанаты за жизнь на широкую ногу


Многие фанаты не узнали актрису, так как после пластических операций она полностью изменила свое лицо. По мнению подписчиков, старость стоит принимать достойно.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:33
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