Роман Гриценко открыто заигрывает с Марго Овсянниковой, говоря о чувствах к Ольге Бузовой

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 9 Июл 2018 в 1:46 PDT

Дабы забыть о ведущей он в разное время пытался построить отношения со многими участницами и даже ездил в Санкт-Петербург, где самостоятельно проводил кастинг и отбирал красивых девушек, однако это не помогло.Не смог забыть об Оле парень и с Ириной Пинчук, хотя и рассказывал всем о том, что она является той, которая могла бы полностью вытеснить Бузову из его головы.А в анонсе эфира, который зрители увидят уже сегодня, Рома отреагировал на провокацию Маргариты Овсянниковой и, по мнению поклонников, его поведение больше было похоже на заигрывание, нежели на дружеское баловство.Так, блондинка дала Гриценко подзатыльник за едкий комментарий в ее адрес, а тот, желая отомстить, поставил Марго на колени и отшлепал на глазах у всего коллектива. В итоге у зрителей сложилось впечатление, что парочка откровенно флиртовала друг с другом, а поведение Ромы вообще оставляет желать лучшего – говоря о чувствах к Бузовой, он открыто заигрывал с Овсянниковой.