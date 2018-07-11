АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.35 USD 62.44
Курс валют на 11.07.2018

Утвержден новый цвет служебных автомобилей полиции и Росгвардии

На территории Российской Федерации утверждена новая расцветка служебных транспортных средств полиции, а также Росгвардии.

Утвержден новый цвет служебных автомобилей полиции и Росгвардии


В российском государстве разрешили новую цветовую палитру для транспорта полиции, а также Росгвардии. На территории государства в ближайшее время появятся серые транспортные средства с синими вставками. Касательно изменения цветовой палитры полицейских авто и транспорта Росгвардии говорится в правительственном соответствующем постановлении. Документ можно найти в рамках сайта правовой информации. Данное постановление наряду с белыми авто разрешает использовать машины с серым кузовом.

Это решение является применимым к автомобилям полиции, а также наркоконтроля. Бело-синяя новая цветовая гамма разрешена для авто Росгвардии. В РФ бело-синими могут остаться авто ГИБДД и ДПС. Серо-синие ТС будут применять в российской патрульно-постовой службе. В Москве можно было раньше видеть серо-синие транспортные средства.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Утвержден новый цвет служебных автомобилей
Cassini перед гибелью записал странные звуки,
Ученые: Проживание без кондиционеров снижает
Первый полуфинал ЧМ-2018: Франция обыгрывает
Mazda MX-5 2019 обзаведется более мощным
Рэпер Feduk с хитом «Розовое вино» взорвёт
Памела Андерсон прибудет в Санкт-Петербург ради
Ученые разработали лекарство для удаления
Кассовые чеки становятся причиной развития
«АвтоВАЗ» презентовал новый седан версии LADA
Кайли Дженнер в латексном наряде и дырявых чулках
Дмирий Шепелев разрушил брак актера Марка Горонока
Роспотребнадзор сообщил россиянам об опасном
Компании Nissan и Dongfeng планируют выпустить
Новый BMW iX3 начнут выпускать в КНР в 2020 году
Филипп Киркоров оказался в центре скандала после
В РФ 50 АЗС оштрафовали на 28 млн рублей за
Женщина умерла, надышавшись парами химии во время
Ученые разработали модель лазера для создания
Джереми Реннер присоединился к актерскому составу
Модель Деми Роуз порадовала любителей клубнички
Визажист раскрыла основные секреты
Зубные пломбы с ртутью хотят запретить
ГИБДД РФ упростит переход авто на газ
Поклонники раскритиковали Яну Кошкину за
Эксперт рассказала о перспективах российского
Обнаженный экстрасенс из Ростова не смог пройти
Ученые: Коричневые тона являются самыми древними
Невеста утешила Криштиану Роналду страстным
Памела Андерсон устроила скандал из-за
Просмотреть все новости