Утвержден новый цвет служебных автомобилей полиции и Росгвардии

В российском государстве разрешили новую цветовую палитру для транспорта полиции, а также Росгвардии. На территории государства в ближайшее время появятся серые транспортные средства с синими вставками. Касательно изменения цветовой палитры полицейских авто и транспорта Росгвардии говорится в правительственном соответствующем постановлении. Документ можно найти в рамках сайта правовой информации. Данное постановление наряду с белыми авто разрешает использовать машины с серым кузовом.Это решение является применимым к автомобилям полиции, а также наркоконтроля. Бело-синяя новая цветовая гамма разрешена для авто Росгвардии. В РФ бело-синими могут остаться авто ГИБДД и ДПС. Серо-синие ТС будут применять в российской патрульно-постовой службе. В Москве можно было раньше видеть серо-синие транспортные средства.