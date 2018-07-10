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«У вас это семейное?»: младшую сестру Виктории Романец тоже назвали хамкой

Ни для кого не секрет, что экс-участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Романец часто обвиняют в том, что она слишком груба и открыто называют хамкой. А все потому, что девушка не лезет за словом в карман и может пожелать своему недоброжелателю гореть в аду или послать его матом.

Тем не менее, многие смирились с тем, что возлюбленная Антона Гусева иногда перегибает палку, однако никто и подумать не мог, что ее младшая сестра Антолина растет достойной сменой своей знаменитой родственнице.

«У вас это семейное?»: младшую сестру Виктории Романец тоже назвали хамкой

Так, на днях, недовольная тем, как некоторые подписчики, которых у нее, к слову, более 66 тысяч человек, критикует ее дело, она не стала молчать и высказала все в отдельном видео.

В нем 19-летняя девушка в хамской манере призналась, что она ненавидит всех тех, кому не дает покоя ее успех, а потому они пишут ей в личные сообщения или в комментариях с просьбой рассекретить свой талант.

«У вас это семейное?»: младшую сестру Виктории Романец тоже назвали хамкой

«Зачем так сильно кривляться?)», «Хохлушка злая», «Переигрываешь чуток», «Яблоня от яблони недалеко... сестры молодцы», «Ппц , она так сестру свою копирует», «Срочно отписываюсь, ибо второго раза я не выдержу», «Ещё одна ненавистница людей. У вас это семейное?», - отреагировали на ролик подписчики.

Отметим, что с некоторых пор младшая Романец занимается изготовлением бомбочек для ванн, морской соли и других подобных косметических средств.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:09
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