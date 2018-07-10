«У вас это семейное?»: младшую сестру Виктории Романец тоже назвали хамкой

«Зачем так сильно кривляться?)», «Хохлушка злая», «Переигрываешь чуток», «Яблоня от яблони недалеко... сестры молодцы», «Ппц , она так сестру свою копирует», «Срочно отписываюсь, ибо второго раза я не выдержу», «Ещё одна ненавистница людей. У вас это семейное?», - отреагировали на ролик подписчики.

Публикация от _Antolina_Antolina (@_antolina_antolina) 3 Июл 2018 в 8:11 PDT

Тем не менее, многие смирились с тем, что возлюбленная Антона Гусева иногда перегибает палку, однако никто и подумать не мог, что ее младшая сестра Антолина растет достойной сменой своей знаменитой родственнице.Так, на днях, недовольная тем, как некоторые подписчики, которых у нее, к слову, более 66 тысяч человек, критикует ее дело, она не стала молчать и высказала все в отдельном видео.В нем 19-летняя девушка в хамской манере призналась, что она ненавидит всех тех, кому не дает покоя ее успех, а потому они пишут ей в личные сообщения или в комментариях с просьбой рассекретить свой талант.Отметим, что с некоторых пор младшая Романец занимается изготовлением бомбочек для ванн, морской соли и других подобных косметических средств.