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Дмирий Шепелев разрушил брак актера Марка Горонока

После участия в телешоу «На самом деле» Марка Горонока бросила супруга. У женщины появился богатый возлюбленный. Но на очередной телепередаче выяснилось, что мужчина многое скрывает от нее.

Дмирий Шепелев разрушил брак актера Марка Горонока


В рамках ток-шок выяснилось, что у Марка Горонока нет на стороне детей. В ходе передачи продемонстрировали результат теста ДНК между актером и дочкой Вероники Голубицкой, который был отрицательным. Но после программы супруга Горонока начала от него отдаляться. Между ними начали появляться скандалы и недомолвки. Однажды женщина забрала их сына и ушла. В эфире шоу, ведущим которого является Дмирий Шепелев, выяснилось, что супруга Горонока ушла к женатому, а также ранее судимому за мошенничество и убийство мужчине.

Дмирий Шепелев разрушил брак актера Марка Горонока


Женщина этих подробностей не знала, и наделялась, что возлюбленный женится на ней. Однако делать этого он не собирался, как и покупать ей квартиру в Санкт-Петербурге. В итоге шоу Горонок заявил, что его брак разрушен и покинул студию. Его супруга сообщила, что ее уже второй раз предали.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:50
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