Дмирий Шепелев разрушил брак актера Марка Горонока

В рамках ток-шок выяснилось, что у Марка Горонока нет на стороне детей. В ходе передачи продемонстрировали результат теста ДНК между актером и дочкой Вероники Голубицкой, который был отрицательным. Но после программы супруга Горонока начала от него отдаляться. Между ними начали появляться скандалы и недомолвки. Однажды женщина забрала их сына и ушла. В эфире шоу, ведущим которого является Дмирий Шепелев, выяснилось, что супруга Горонока ушла к женатому, а также ранее судимому за мошенничество и убийство мужчине.Женщина этих подробностей не знала, и наделялась, что возлюбленный женится на ней. Однако делать этого он не собирался, как и покупать ей квартиру в Санкт-Петербурге. В итоге шоу Горонок заявил, что его брак разрушен и покинул студию. Его супруга сообщила, что ее уже второй раз предали.