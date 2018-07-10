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Ученые разработали лекарство для удаления стареющих клеток в организме

Американскими биологами создано лекарство, которое может продлить примерно на треть жизнь клеток. Подробные результаты проделанной работы опубликованы в Nature Medicine.

Препарат, изобретенный учеными, борется в организме животных с последствиями старения. Не исключено, что вещество, удаляющее стареющие клетки из организма, в будущем применят и для человека. С этой целью специалисты проводят целый ряд дополнительных исследований и опытов. Как утверждают специалисты, процессы старения сопровождаются внесением изменений в жизнедеятельность клеток.
Ученые разработали лекарство для удаления стареющих клеток в организме


Состарившимся клеткам свойственно накапливаться, что приводит к значительным изменениям на физиологическом уровне. Разработка нового препарата, была протестирована учеными на лабораторных мышах. Подопытным встроили в ДНК специальную систему, используя которую эксперты избирательно уничтожали стареющие клетки. В итоге было определено, что данным способом удалось продлить жизнь животных примерно на треть. Также удалось предупредить развитие целого ряда болезней, которые имели непосредственную связь со старостью.

На следующем этапе, учеными был применен способ, не предполагающий затрагивание ДНК. Мышам был введен сенолитик, представляющий смесь дасатиниба и кверцетина, первым уничтожаются старые клетки, а вторым устраняются воспаления, в результате действия дасатиниба. Как показали результаты опытов, благодаря «растворителю старости» удалось снизить на 65% смертность у подопытных. Эксперты подчеркнули, что сенолитики способны не только влиять на устранение внешних признаков старости, но содействовать продлению жизни.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 23:30
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