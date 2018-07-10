Невеста утешила Криштиану Роналду страстным поцелуем после вылета с ЧМ-2018

Криштиану Роналду принял решение после вылета с чемпионата мира устроить себе отдых. Сексуальными фото двадцатичетырехлетняя Джорджина поделилась с подписчиками в своем микроблоге Instagram. На одном из снимков видно, как невеста утешала возлюбленного, потерпевшего неудачу на ЧМ, страстным поцелуем. Она кормит Криштиану клубникой и целует его. Вместе с парой отдыхает и сын Криштиану Роналду младший.Фолловеры восхитились страстными публикациями, отметив, что пара счастлива. Фанаты уже давно ждут, когда Джорджина и Роналду поженятся. Стоит напомнить, что Роналду впервые стал отцом в 2010 году - суррогатная мать родила спортсмену сына. Позже таким же способом появились на свет близнецы футболиста, а в 2017 году Родригес родила ему еще одного наследника. Поклонники уверены, что влюбленные в скором времени сыграют свадьбу.