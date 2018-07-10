АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Невеста утешила Криштиану Роналду страстным поцелуем после вылета с ЧМ-2018

Возлюбленная популярного португальского футболиста Криштиану Роналду накануне опубликовала в соцсети пикантные фото.

Невеста утешила Криштиану Роналду страстным поцелуем после вылета с ЧМ-2018


Криштиану Роналду принял решение после вылета с чемпионата мира устроить себе отдых. Сексуальными фото двадцатичетырехлетняя Джорджина поделилась с подписчиками в своем микроблоге Instagram. На одном из снимков видно, как невеста утешала возлюбленного, потерпевшего неудачу на ЧМ, страстным поцелуем. Она кормит Криштиану клубникой и целует его. Вместе с парой отдыхает и сын Криштиану Роналду младший.

Невеста утешила Криштиану Роналду страстным поцелуем после вылета с ЧМ-2018


Фолловеры восхитились страстными публикациями, отметив, что пара счастлива. Фанаты уже давно ждут, когда Джорджина и Роналду поженятся. Стоит напомнить, что Роналду впервые стал отцом в 2010 году - суррогатная мать родила спортсмену сына. Позже таким же способом появились на свет близнецы футболиста, а в 2017 году Родригес родила ему еще одного наследника. Поклонники уверены, что влюбленные в скором времени сыграют свадьбу.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Филипп Киркоров оказался в центре скандала после
В РФ 50 АЗС оштрафовали на 28 млн рублей за
Женщина умерла, надышавшись парами химии во время
Ученые разработали модель лазера для создания
Джереми Реннер присоединился к актерскому составу
Модель Деми Роуз порадовала любителей клубнички
Визажист раскрыла основные секреты
Зубные пломбы с ртутью хотят запретить
ГИБДД РФ упростит переход авто на газ
Поклонники раскритиковали Яну Кошкину за
Эксперт рассказала о перспективах российского
Обнаженный экстрасенс из Ростова не смог пройти
Ученые: Коричневые тона являются самыми древними
Невеста утешила Криштиану Роналду страстным
Памела Андерсон устроила скандал из-за
Робота-трансформер может оценить и преодолеть
Гоген Сонцев поделился фото с пожилой женой и
Самый невезучий мужчина в истории умер после
Невесту Джастина Бибера заподозрили в беременности
В КНР стартовало производство нового кроссовера
Пермский дальнобойщик чуть не стал добычей
Кейт Миддлтон показала архивный снимок своего
Впервые за 10 лет Нюша приняла решение сделать
В Рязанской области на неделю отказались от
По словам подруги, Полина Лобанова скончалась
Франция – Бельгия: известны стартовые составы на
Голливудскому актеру Бену Аффлеку придется
ВМФ РФ до конца 2018 года получит 19 боевых
Тимати прибыл в суд Перми из-за дела избиения DJ
Людмилу Максакову осудили фанаты за жизнь на
Просмотреть все новости