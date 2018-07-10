«Сам оплачу штраф»: Огнен Вукоевич отказался от финансовой помощи Украины

«Я сам заплачу штраф», - заявил Вукоевич в интервью порталу obozrevatel. «Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку».

Такие штрафные санкции были наложены на него федерацией ФИФА за поведение после матча четвертьфинала ЧМ-2018 против сборной России. Вукоевич вместе со своим коллегой защитником хорватской национальной сборной Домагоем Видой опубликовали видеоролик, в котором посвятили эту победу киевскому «Динамо» и Украине.Стоит отметить, что ранее глава украинской Федерации футбола Андрей Павелко заявил, что готов лично оплатить штраф, который ФИФА наложила на Вукоевича.