«Сам оплачу штраф»: Огнен Вукоевич отказался от финансовой помощи Украины
Бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич сообщил, что сам заплатит вынесенный ему штраф в 15 тысяч швецарских франков.
Такие штрафные санкции были наложены на него федерацией ФИФА за поведение после матча четвертьфинала ЧМ-2018 против сборной России. Вукоевич вместе со своим коллегой защитником хорватской национальной сборной Домагоем Видой опубликовали видеоролик, в котором посвятили эту победу киевскому «Динамо» и Украине.
Стоит отметить, что ранее глава украинской Федерации футбола Андрей Павелко заявил, что готов лично оплатить штраф, который ФИФА наложила на Вукоевича.
Такие штрафные санкции были наложены на него федерацией ФИФА за поведение после матча четвертьфинала ЧМ-2018 против сборной России. Вукоевич вместе со своим коллегой защитником хорватской национальной сборной Домагоем Видой опубликовали видеоролик, в котором посвятили эту победу киевскому «Динамо» и Украине.
«Я сам заплачу штраф», - заявил Вукоевич в интервью порталу obozrevatel. «Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку».
Стоит отметить, что ранее глава украинской Федерации футбола Андрей Павелко заявил, что готов лично оплатить штраф, который ФИФА наложила на Вукоевича.