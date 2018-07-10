Ученые: Коричневые тона являются самыми древними цветами на нашей планете

Эти образования были окрашены таким оттенком миллион лет назад, после чего превратились в скалу, которую уже невозможно разрушить. Эксперты смогли взять пробы и сделать анализы, показавшие, что 20 миллионов лет назад вся поверхность Земли была аналогичного цвета.Темные тона связаны с большим количеством хлорида, но ученые решили провести новые исследования, чтобы сделать окончательные выводы. Также есть версия о цианобактериях, изменивших цветовую палитру почвы.