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Ученые: Коричневые тона являются самыми древними цветами на нашей планете

Ученые выяснили, что коричневые тона являются самыми древними цветами на нашей планете. Они нашли образцы грунта в недрах пустыни Сахары, подтвердившие данную теорию.

Эти образования были окрашены таким оттенком миллион лет назад, после чего превратились в скалу, которую уже невозможно разрушить. Эксперты смогли взять пробы и сделать анализы, показавшие, что 20 миллионов лет назад вся поверхность Земли была аналогичного цвета.

Ученые: Коричневые тона являются самыми древними цветами на нашей планете


Темные тона связаны с большим количеством хлорида, но ученые решили провести новые исследования, чтобы сделать окончательные выводы. Также есть версия о цианобактериях, изменивших цветовую палитру почвы.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:42
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