Алла Пугачева рассказала о будущих профессиях своей наследницы Елизаветы

Звезда призналась, что не хотела связывать свою жизнь с Максимом Галкиным из-за элементарного чувства страха, но сейчас она не может представить себя без любимого человека. Она не беспокоится за свое будущее и гордится талантами детей, часто радуя поклонников новыми сюжетами.Елизавета имеет много увлечений и любит модные наряды, а также охотно позирует перед камерой. Однако девочка может поразить Аллу Пугачеву своими математическими способностями, так что певица видит ее великим ученым данного направления или актрисой, похожей на Бриджит Бардо.