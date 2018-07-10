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Эксперт рассказала о перспективах российского населения предпенсионного возраста

Лилия Овчарова, являющаяся сотрудницей НИУ ВШЭ, возглавляющей Центр анализа доходов, уровня жизни, рассказала про перспективы россиян предпенсионного возраста.

Эксперт рассказала о перспективах российского населения предпенсионного возраста


Эксперт отмечает, что жизнь после 60 лет должна становиться интереснее. Овчарова отмечает, что стереотипы о наступлении старости и пассивности с появлением внуков канут вскоре в лету. Эксперт поделилась с изданием «ПолитЭксперт» статистикой, по которой более 3/4 современных пенсионеров хотят быть полезными для общества. Они стремятся задействовать себя в разной активной деятельности. Такие люди себя не ощущают пенсионерами, идя в ногу со временем. Жизненный опыт таких людей очень ценный для подрастающих поколений. Увеличение трудоспособного возраста позволит населению больше зарабатывать, сохраняя тем самым финансовую независимость от детей.

По словам эксперта, современным работодателям есть что предложить населению предпенсионного возраста. Мужчины и женщины, которые перешагнули шестидесятилетний возрастной рубеж, становятся сегодня востребованными в офисных работах: колл-центры и салоны связи. Можно себя задействовать в профессии специалиста по документообороту, телефонного консультанта, экскурсовода, корректора.

Важными условиями покорения людьми профессиональных высот выступает отсутствие страха перед новым, уверенность в собственных силах. Нужно также владеть интернетом. Во многих регионах России для этого функционируют специальные курсы компьютерной грамотности непосредственно для граждан пенсионного и предпенсионного возрастов.
 
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Общество / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:47
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