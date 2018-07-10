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Кейт Миддлтон показала архивный снимок своего крещения

Супругу принца Уильяма крестили в полгодика. Опубликованные фото растрогали интернет-аудиторию.

Кейт Миддлтон показала архивный снимок своего крещения


Девятого июля состоялись крестины третьего ребенка принца Луи и Кейт. Накануне мероприятия герцогиня Кембриджская приняла решение продемонстрировать пользователям несколько архивных публикаций своего крещения. На снимках запечатлены родители Миддлтон, которые держат на руках маленькую Кейт. В знаменательный день на девочке было надето платье белого цвета. Однако интернет-пользователей удивило то, что на голове будущей герцогини Кембриджской практически не было волос. Фолловеры незамедлительно начали обсуждать, кто из чад Кейт в данном возрасте больше напоминает маму. Кроме этого, подписчики оставили много поздравлений касательно крещения наследника.

Кейт Миддлтон показала архивный снимок своего крещения


Стоит напомнить, что крещение состоялось в Королевской часовне, которая находится при дворце Сент-Джеймс. На мероприятии были только члены венценосной семьи.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:10
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