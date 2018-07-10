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Поклонники раскритиковали Яну Кошкину за неестественную красоту

Ведущая опубликовала свой портрет в Instagram и сразу стала объектом для критики со стороны поклонников. Неестественная красота Яны Кошкиной вызвала негативную реакцию со стороны людей.

Звезда часто показывает провокационные сюжеты, восхищающие мужскую аудиторию, но сейчас многие подписчики назвали ее куклой. Они заметили огромные губа и нарощенные ресницы Яны Кошкиной, после чего посоветовали ей больше не посещать косметологов.

Поклонники раскритиковали Яну Кошкину за неестественную красоту


Пользователи сетей сразу стали писать о фотошопе и ботоксе, назвав фото настоящим уродством. Многие лица отметили, что знаменитость стала жертвой моды и потеряла свою индивидуальность.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:48
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