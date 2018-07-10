Поклонники раскритиковали Яну Кошкину за неестественную красоту

Звезда часто показывает провокационные сюжеты, восхищающие мужскую аудиторию, но сейчас многие подписчики назвали ее куклой. Они заметили огромные губа и нарощенные ресницы Яны Кошкиной, после чего посоветовали ей больше не посещать косметологов.Пользователи сетей сразу стали писать о фотошопе и ботоксе, назвав фото настоящим уродством. Многие лица отметили, что знаменитость стала жертвой моды и потеряла свою индивидуальность.