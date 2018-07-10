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Ирина Агибалова похвасталась результатом липосакции ног

Около месяца назад экс-участница телепроекта «Дом-2» Ирина Агибалова сообщила своим подписчикам о том, что вынуждена сделать липосакцию ног из-за серьезной проблемы со здоровьем.

У нее начался лимфостаз ног, поэтому они отекли и появились жировые ловушки. По словам женщины, подобные заболевания появляются в результате генетики или венозной недостаточности.

Ирина Агибалова похвасталась результатом липосакции ног

Она призналась, что около 4 лет назад обращалась к нужному врачу с этой проблемой, однако тогда он заявил, что ничего делать не нужно. А сейчас специалисты утверждают, что исправить ситуацию можно только хирургическим путем, в противном случае могут возникнуть осложнения.

С того момента прошло уже несколько недель. Ирине Александровне посчастливилось попасть к профессионалу своего дела, а потому на днях она уже похвасталась первыми результатами.

Ирина Агибалова похвасталась результатом липосакции ног

В своем микроблоге она опубликовала несколько снимков, на которых предстала в легких летних платьях, едва прикрывающих колени. Агибалова отметила, что очень довольна тем отражением, что видит в зеркале и впервые за долгие годы без стеснения может носить юбки.

Тем не менее, далеко не всем подписчикам понравился результат. Многие его просто не заметили и решили, что фото было сделано еще до операции.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:12
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