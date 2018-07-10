Визажист раскрыла основные секреты привлекательного внешнего вида Рианны

Основные секреты привлекательного внешнего вида Рианны заключаются в выполнении некоторых правил. Во-первых, певица подбирает тональный крем, который соответствует цвету ее плеч. Если оттенки лица и плеча совпадают, то девушка выглядит красивее. Крем стоит наносить кистью, обходя участки, которые не нуждаются в коррекции. Стилист советует применять дымку или освежающий спрей для лица. Это средство защищает кожу от пересыхания. В результате данных манипуляций Рианна выглядит на сцене замечательно. Также певица укладывает брови с помощью щеточки для туши. Перед расчесыванием артистка обрабатывает ее мылом. Благодаря такой уловке легче фиксировать волоски, в результате форма бровей идеальна.Благодаря перечисленным приемам приятной внешности можно добиться каждой девушке, которая даже не имеет потрясающей природной красоты.