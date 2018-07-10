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Визажист раскрыла основные секреты привлекательного внешнего вида Рианны

Визажист певицы Рианны рассказала несколько способов, которые помогут женщинам выглядеть лучше.

Визажист раскрыла основные секреты привлекательного внешнего вида Рианны


Основные секреты привлекательного внешнего вида Рианны заключаются в выполнении некоторых правил. Во-первых, певица подбирает тональный крем, который соответствует цвету ее плеч. Если оттенки лица и плеча совпадают, то девушка выглядит красивее. Крем стоит наносить кистью, обходя участки, которые не нуждаются в коррекции. Стилист советует применять дымку или освежающий спрей для лица. Это средство защищает кожу от пересыхания. В результате данных манипуляций Рианна выглядит на сцене замечательно. Также певица укладывает брови с помощью щеточки для туши. Перед расчесыванием артистка обрабатывает ее мылом. Благодаря такой уловке легче фиксировать волоски, в результате форма бровей идеальна.

Визажист раскрыла основные секреты привлекательного внешнего вида Рианны


Благодаря перечисленным приемам приятной внешности можно добиться каждой девушке, которая даже не имеет потрясающей природной красоты.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:51
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