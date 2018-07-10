Модель Деми Роуз порадовала любителей клубнички

Деми Роуз в своем аккаунте Instagram обнародовала эротическую публикацию, на которой она запечатлена в экстравагантной позе. Знаменитость перед открытым холодильником присела на корточки и выгнула завлекающе спину. Дополнила образ спелая клубника, которую модель поднесла ко рту. Для фото звезда надела высокие черные ботфорты и боди с ярко выраженным декольте. Фотографию Роуз подписала: «Сладкоежка».Фолловеры бурно отреагировали на публикацию. Некоторые фанаты писали, что фото очень горячее и будоражащее воображение. Но были и те, кто задался вопросом, почему у девушки такой маленький холодильник.