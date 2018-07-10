В РФ 50 АЗС оштрафовали на 28 млн рублей за некачественное топливо

В Екатеринбурге накануне провели выставку ИННОПРОМ-2018, в ходе которой выступил Алексей Абрамов - глава Росстандарта. Абрамов заметил, что в РФ за продажу некачественного бензина накажут не меньше 50 заправочных станций. Данные АЗС заплатят больше 28 млн рублей. Заправки в среднем заплатят по 850 тыс руб. В России 29 января начал действовать закон про оборотные штрафы за бензин с нарушением требований существующих технических регламентов в отношении физико-химических показателей. В России после появления данного закона имели место множественные внеплановые проверки АЗС, нефтебаз. Они позволили выявить в государстве заправочные станции, реализующие некачественное топливо.В РФ уже оштрафованы 50 заправочных станций. В производстве находятся еще 10 дел, подразумевающих административные нарушения. Вскоре за некачественное топливо оштрафуют АЗС в Центральном, Уральском ФО и Сибири. Законом предусматривается наложение штрафа на сумму в 1 процент от совокупного размера всей годовой выручки АЗС-нарушителя, однако не меньше полумиллиона рублей. В случае повторного нарушения предусматривается взимание 3 процентов, однако не менее, чем 2 000 000 рублей. Работу заправочной станции при повторном нарушении могут запретить на девяносто суток.