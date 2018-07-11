Человечеством с древних времен управляли силы из неизвестных ученым измерений
Сейчас ученые не отрицают, что человечеством с древних времен управляли силы из неизвестных измерений. Такой контроль становился причиной войн и революции, но кто стоит за программированием сознания жителей планеты - никто не знает.
В 70-х годах на территории Южного Урала расположилась база ВВС. После землетрясения пилоты во время осмотра территории сообщали, что в одном месте они не могут связаться с базой, а также двигатели самолетов начинают давать сбой. Затем члены экипажа стали слышать загадочные звуки и голоса людей, не зафиксированные службами.
После таких сеансов военные ощущали сильную усталость, сопровождаемую угнетением психики. Однажды неизвестные существа приказали летчику сбросить бомбы на небольшой поселок в Свердловской области, но человек сумел изменить маршрут и вернуться назад.
В 80-х годах врачи из новосибирского госпиталя долго не могли понять причину странного недуга солдата из части под Красноярском. Они сначала предположили, что молодой человек страдает от психического расстройства, сопровождающегося головными болями и галлюцинациями. После длительно обследования и сеансов гипноза специалисты узнали, что он во время дежурства несколько месяцев видел на экране радара графические изображения, которые смог потом прочитать.
Он стал выполнять команды незримых голосов, читающих странные стихи и поющих красивые мелодии. Один раз собеседники приказали пострадавшей особе выйти из казармы и найти на небе самую яркую звезду, которая внезапно стала пульсировать перед ее глазами. Нервный срыв у солдата случился после требования повредить силовой кабель, после чего вся радиолокационная система могла выйти из строя.
В это время пациентами психоневрологического диспансера стали три человека, которые тоже были жертвами незримых сил. Водитель еле успел остановить автобус, который должен был направить в реку, а работник предприятия добровольно засунул руку в станок, после чего остался инвалидом. Медицинская сестра ввела больному воздух в вену вместо лекарства, но тогда никто не обратил внимания, что все случаи были связаны между собой.
Только в 90-х годах медику Ивану Митрофанову удалось найти информацию о редком звездопаде, случившимся в то время, вместе с которым было замечено небесное тело, четко летящее в заданном направлении. Эксперт из Барнаула записал историю, произошедшую в 20-х годах на золотых приисках. Тогда рабочие слышали о странных поступках жителей деревни Соколиха, которые могли становиться агрессивными и наносить телесные повреждения сородичам.
Они сразу стали охранять участок возле Ардыбаша от визитов таких соседей, но потом стали слышать голоса и видеть призрачные фигуры, бродящие в этом месте. Затем люди стали гибнуть от различных несчастных случаев до тех пор, пока один человек не заметил отверстие в скале, с торчащим оттуда металлическим штырем. Во время осмотра свидетели события стали плохо себя чувствовать, потому что речь из этого устройства дублировалась в их головах. После такого инцидента все покинули проклятое место.
Ученые отметили, что галлюцинации у людей не всегда связаны с расстройствами психики, потому что, мозг может улавливать сигналы извне. Возле основания мозжечка есть участок ткани нейронов, играющий роль антенны. Она может ловить неизвестные науке послания, а сейчас развитие технологий дало тайным силам неограниченные возможности, чтобы управлять землянами, но такие действия могут разрушить нашу цивилизацию.