Стало известно, где скрывают впавшую в кому солистку «Фристайла» Нину Кирсо

Игорь Лахин, скрывая точный адрес больницы, уверен, что таким образом удастся избежать шумихи. Солистку коллектива «Фристайл» Нину Кирсо госпитализировали после кровоизлияния в мозг, после госпитализации артистка впала в кому. Вовремя оказать помощь женщине никто не смог, так как в тот момент муж вместе с сыном был на гастролях. В прессе началась небольшая истерия касательно того, что артистку нарочно скрывают. Кирсо была обнаружена лежащей на полу в кухне. Медики диагностировали у нее инсульт третьей степени. Врачам удалось стабилизировать состояние певицы, хотя она находится в коме.Игорь Лахин рассказал, что Нина в данное время лежит в киевской больнице. Музыкальный коллектив сейчас дает благотворительные концерты, в которых участвуют звезды украинского шоу-биза.