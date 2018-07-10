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Стало известно, где скрывают впавшую в кому солистку «Фристайла» Нину Кирсо

Игорь Лахин, являющийся директором музыкальной группы, утверждает, что в данное время Нина Кирсо находится в киевской клинике. Однако точного адреса больницы мужчина не указал.

Стало известно, где скрывают впавшую в кому солистку «Фристайла» Нину Кирсо


Игорь Лахин, скрывая точный адрес больницы, уверен, что таким образом удастся избежать шумихи. Солистку коллектива «Фристайл» Нину Кирсо госпитализировали после кровоизлияния в мозг, после госпитализации артистка впала в кому. Вовремя оказать помощь женщине никто не смог, так как в тот момент муж вместе с сыном был на гастролях. В прессе началась небольшая истерия касательно того, что артистку нарочно скрывают. Кирсо была обнаружена лежащей на полу в кухне. Медики диагностировали у нее инсульт третьей степени. Врачам удалось стабилизировать состояние певицы, хотя она находится в коме.

Стало известно, где скрывают впавшую в кому солистку «Фристайла» Нину Кирсо


Игорь Лахин рассказал, что Нина в данное время лежит в киевской больнице. Музыкальный коллектив сейчас дает благотворительные концерты, в которых участвуют звезды украинского шоу-биза.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:50
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